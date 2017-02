Heute Donnerstag steht mit dem Riesenslalom der Frauen das achte von ingesamt elf Rennen in St. Moritz statt. Medaillenfavoritin Lara Gut fällt wegen ihrer Verletzung aus. Kann eine andere Schweizerin in die Bresche springen? In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die WM wissen müssen.