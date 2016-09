Am 22. September 1996 feierte Mathias Seger im Dress der Rapperswil-Jona Lakers gegen den HC Lugano (4:3) seine Premiere in der Nationalliga A. Im zarten Alter von 19 Jahren durfte er bereits an der Seite des finnischen Nationalspielers Kari Martikainen verteidigen. Schon damals erkannte Lakers-Trainer Pekka Rautakallio das Talent jenes Spielers, der in der Folge eine der prägnantesten Figuren des Schweizer Eishockeys werden sollte.

Heute Abend wird «Segi», wie er liebevoll genannt wird, sein 1079. NLA-Spiel bestreiten und damit alleiniger Rekordhalter in der höchsten Schweizer Spielklasse. Vor der Partie gegen den HC Ambri-Piotta werden ihn die ZSC Lions, für die er seit 1999 ununterbrochen spielt und mit denen er fünf Meistertitel feierte, für diese grossartige Leistung mit einer Lasershow gebührend feiern.

«Mir ist das etwas peinlich», blickt der gebürtige Flawiler, der immer stolz war auf seine Ostschweizer Wurzeln, der Ehrung mit gemischten Gefühlen entgegen. Am liebsten wäre es dem 38-Jährigen, man würde ihm einen Blumenstrauss in die Hand drücken und dann wieder zur Tagesordnung übergehen. Aber so einfach geht es nicht. Und es würde den Verdiensten dieses gleichzeitig kämpferischen, ehrgeizigen, selbstreflektierten und selbstironischen Spielers nicht gerecht werden.

Wir haben Mathias Seger am Tag vor der Ehrung getroffen, ihm sechs Bilder aus seiner langen Karriere gezeigt und ihn gebeten, seine Gedanken in Worte zu fassen.

Grünschnabel mit vollem Haar