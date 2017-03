Sie sind jung, talentiert und landen immer wieder neben der Spur: die beiden Australier Nick Kyrgios (21) und Bernard Tomic (24). Selbst mit Sperren, Bussen und der Kritik der Weltelite um Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Stan Wawrinka sind sie nicht zur Räson zu bringen. Kyrgios, der in der letzten Woche in Acapulco immerhin Novak Djokovic bezwingen konnte, beschimpfte in Mexiko wieder einmal die Zuschauer. Was tun?

Auch Roger Federer ist ratlos. "Ich möchte mich nicht mehr dazu äussern. Es gibt schon genügend Leute, die ihnen sagen, was sie tun sollen und was nicht. Ich bin sicher, alle sind es müde von diesen Vorfällen. Es macht mich krank", sagt der Baselbieter in Indian Wells, Kalifornien. Gleichzeitig lobt er die beiden Australier als aufregende Spieler, die den Tennis-Zirkus bereichern. Federer spricht von einem Lernprozess, den die Jungen durchmachen.