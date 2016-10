Fifa-Präsident Gianni Infantino erinnert in seinem Tun an eine Mischung aus modernem Winkelried, aus Geheimagent James Bond und aus Zauberer David Copperfield. Aber im Grunde macht der 46-jährige Walliser nur das, was man von einem Präsidenten erwarten kann: Er spinnt Ideen. Allerdings in einem derart atemberaubenden Tempo, dass ihm bisweilen kaum jemand folgen kann.

Einer wie Winkelried

In der Schlacht von Sempach ebnete Winkelried den Eidgenossen den Sieg. Er nahm die Speere der Habsburger auf sich. Infantino verhielt sich am ersten Treffen des neuen Fifa-Rates ähnlich. Er stürzte sich im Anschluss an die Beratungen auf Mikrofone und Kameras. Bereits nach dem ersten Sitzungstag erschien der Präsident – mit seiner neuen Generalsekretärin Fatma Samoura im Schlepptau – persönlich vor den Medien. Erwartet hatte man anstelle der präsidialen Charmeoffensive den Auftritt eines Presseverantwortlichen.

Infantino sprach 45 Minuten lang über das mögliche neue WM-Format mit 40 oder vielleicht sogar 48 Mannschaften, er redete über die geleistete Reformarbeit der letzten acht Monate seit dem Amtsantritt und er präsentierte das Strategiepapier «Fifa 2.0: Die Vision für die Zukunft». Auf 67 Seiten erklärt die Fifa, dass sie das Verteilen von 4 Milliarden Dollar bis 2026 für Entwicklungsprojekte an die Mitgliedsverbände dank eines neuen Überwachungssystems korruptionsfrei über die Bühne bringen, die Anzahl Spielerinnen im Fussball bis in zehn Jahre auf 60 Millionen verdoppeln, das Ticketing für die WM in die eigenen Hände nehmen, WM-Organisatoren unter die Kontrolle der Fifa-Administration stellen und insgesamt technologisch fit für die Digitale Zukunft werden will. Oft noch vage, aber zweifellos eine interessante Schrift.

Infantino beantwortete danach Frage um Frage, überzog die angekündigten 20 Minuten um mehr als das Doppelte, lächelte oft und wechselte immer wieder mal zur Selbstironie. Nur etwas vergass Infantino in seinem Modus des Alleinunterhalters. Dass neben ihm Generalsekretärin Fatma Samoura sass. Erst Fifa-Kommunikationschef Fabrice Jouhaud rettete die Situation mit einer improvisierten letzten Frage an Samoura. Sonst wäre der erste öffentliche Auftritt der starken Frau an der Spitze der Fifa-Administration ohne einzige Silbe von ihr zu Ende gegangen. Immerhin scheint die neue Fifa-Führung schnell zu lernen. Gestern Freitag machte Samoura die Medienrunde im Uhrzeigersinn und Infantino die Tour im Gegenuhrzeigersinn. So durften beide gleichzeitig mit der Weltpresse sprechen.

Einer wie Bond und Copperfield

James Bond taucht in seinen Filmen an Orten rund um die Welt auf und lässt es gehörig krachen. Infantino steht ihm in nichts nach. Er reist im Eilmodus um den Erdball und lässt hier und dort eine Bombe platzen. Etwa wenn er im fernen Bogotá aus heiterem Himmel erklärt, dass 48 Teams für die WM 2026 perfekt wären. Der Treffer sass, im Fifa-Rat war das bisherige Format mit 32 Teams kaum mehr der Rede wert, man diskutierte über die Varianten 40 oder 48. Eine Entscheidung fällt beim Treffen am 9. und 10. Januar.

Der US-Star David Copperfield zaubert in seinen Shows spektakuläre Dinge hervor. Infantino kann das auch. Am Exekutivmeeting in Mexiko im Mai präsentierte er unerwartet Fatma Samoura als Generalsekretärin, die letzten beiden Tage in Zürich lenkte er die Diskussion des Councils mit der nicht traktandierten Vision «Fifa 2.0» in gewünschte Bahnen. Kein Zweifel: Gianni Infantino gibt in der Fifa kräftig den Takt an. Auch mit dem Entscheid, dass die Kür des Weltfussballers am 9. Januar vorerst in Zürich bleibt – allerdings unter dem neuen Namen «Fifa’s Best». Es war wohl kaum die letzte Neuerung im Weltfussball. Gianni Infantino wirds schon richten.