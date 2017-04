Nach einem halben Jahr Pause kehrt Roger Federer fulminant in den Tennis-Zirkus zurück. Er gewinnt die Australian Open, in Indian Wells und Key Biscayne und ist der Mann der Stunde. Für den Baselbieter, 302 Wochen die Nummer 1 und der erfolgreichste Spieler der Geschichte, ist es der stärkste Start in die Saison seit seiner dominantesten Phase von 2004 bis 2007, als er 34 seiner bisher 91 Titel gewinnen konnte. Nun gönnt sich Federer eine Pause. Mit einer kleinen Ausnahme: am Montag, 10. April, bestreitet Federer im Zürcher Hallenstadion das Match for Africa. Sein Gast ist der Schotte Andy Murray, die amtierende Nummer 1 der Welt. Der Erlös aus der Spendenwoche fliesst vollumfänglich in die Roger Federer Foundation.

