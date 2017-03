«Ich freue mich riesig auf meine Aufgabe», sagt der argentinisch-schweizerische Doppelbürger, «als ich von GC die Anfrage erhielt, war mir sofort klar, dass ich dies machen will. Jetzt gilt es, alle Kräfte zu bündeln und alles zu mobilisieren, um den Klassenerhalt zu schaffen.»

Dieser ist nach dem miserablen Rückrundenstart mit nur einem Punkt aus sechs Partien ernsthaft in Gefahr geraten. So sehr, dass sich die GC-Führung nach dem 0:1 am Samstag gegen Vaduz in der Pflicht gesehen hatte, tags darauf Cheftrainer Pierluigi Tami trotz eines Vertrags bis 2019 zu entlassen.

Die Mannschaft kennenlernen

«Carlos kann es dank seiner authentischen Art packen», sagt CEO Manuel Huber. Der Angesprochene sagt, er würde eigentlich lieber in drei Wochen zu den Medien sprechen; dann, wenn er mehr Informationen über die Verfassung der Mannschaft habe.

Obwohl er schon seit letztem Oktober zurück im Campus ist, kann er sich noch kein exaktes Bild machen. «Ich war ja beim Nachwuchs engagiert und verfolgte in erster Linie dessen Spiele», sagt Bernegger, der sich in den kommen Tagen auch mal mit Tami unterhalten will.

Zu seinem Einstand steht Bernegger am Samstag gleich vor einer schwierigen Aufgabe. GC trifft auswärts auf den FC Basel, der in dieser Spielzeit erst ein einziges Mal verloren hat. «Wir werden alles dafür tun, um drei Punkte zu holen», sagt Bernegger.