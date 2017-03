Die Formkurve vor dem Schlussspurt in der Meisterschaft spricht nun für Atletico Madrid. Während das Team von Trainer Diego Simeone zum dritten Mal in Serie gewann, scheint dem FC Sevilla etwas die Luft auszugehen. Die Andalusier holten aus den letzten drei Spielen bloss zwei Punkte - und schieden unter der Woche auch in der Champions League aus.

Entscheidende Figur für Atletico war der Franzose Antoine Griezmann. Das 1:0 durch Verteidiger Diego Godin bereitete er mit einer Freistossflanke vor (37.), danach schoss er das zweite Tor mit einem sehenswert verwandelten Freistoss (61.).

Atletico Madrid - FC Sevilla 3:1 (1:0). - 49'831 Zuschauer. - Tore: 37. Godin 1:0. 61. Griezmann 2:0. 77. Koke 3:0. 85. Correa 3:1.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Leganes - Malaga 0:0. - 18.30 Uhr: La Coruña - Celta Vigo, Sporting Gijon - Granada. - 20.45 Uhr: FC Barcelona - Valencia.

Rangliste: 1. Real Madrid 27/65 (71:28). 2. FC Barcelona 27/60 (77:23). 3. FC Sevilla 28/57 (52:34). 4. Atletico Madrid 28/55 (52:23). 5. Villarreal 28/48 (39:20). 6. San Sebastian 28/48 (42:39). 7. Athletic Bilbao 28/44 (35:32). 8. Eibar 28/41 (44:39). 9. Espanyol Barcelona 28/40 (40:39). 10. Alaves 28/40 (29:33). 11. Celta Vigo 26/35 (39:45). 12. Las Palmas 28/35 (44:45). 13. Betis Sevilla 28/31 (31:44). 14. Valencia 27/30 (36:47). 15. Deportivo La Coruña 27/27 (31:42). 16. Malaga 28/27 (33:45). 17. Leganes 28/26 (22:41). 18. Granada 27/19 (24:55). 19. Sporting Gijon 27/18 (28:56). 20. Osasuna 28/11 (28:67).