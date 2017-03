Nach Topskorer Alassane Pléa (11 Treffer) und dem torgefährlichen Mittelfeldspieler Wylan Cyprien (8), die beide bis Ende Saison ausfallen, müssen die Südfranzosen während sechs Wochen auch ohne Captain Paul Baysse auskommen. Der Innenverteidiger leidet an einer Oberschenkelverletzung.

Zudem fehlt am Samstag in Nantes auch Rémi Walter, der Probleme mit der Wade bekundet. Nice liegt in der Rangliste derzeit im 3. Rang, fünf Punkte hinter Monaco und zwei hinter Paris Saint-Germain.