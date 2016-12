Dass die Wahl auf Cristiano Ronaldo fiel, überrascht nicht. Der Stürmerstar gewann in diesem Jahr mit Portugal den EM-Titel und mit seinem Verein Real Madrid die Champions League. Er erhält die Auszeichnung nach 2008, 2013 und 2014 zum vierten Mal.

Das französische Fussballmagazin France Football vergab die Auszeichnung zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder in Eigenregie, nachdem das Blatt die Kooperation mit der FIFA beendet hatte. Der Weltverband nimmt seine Ehrungen im Rahmen der ersten Veranstaltung unter dem Titel "The Best FIFA Football Awards" am Montag, 9. Januar, im Kongresshaus in Zürich vor. Auch dannzumal gehört Cristiano Ronaldo selbstverständlich zu den drei Kandidaten. Daneben dürfen sich sein Dauerrivale Lionel Messi vom FC Barcelona und Antoine Griezmann Hoffnungen machen. Der bei Atletico Madrid tätige Franzose war im Sommer an der Heim-EM Torschützenkönig.