"Das wars noch nicht!" Mit diesen Worten kündigte Uli Hoeness am 2. Mai 2014 anlässlich einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung des FC Bayern München implizit das an, was am Freitag an gleicher Stätte Tatsache wird. Der 64-Jährige kehrt an die Spitze des mit rund 280'000 Mitgliedern grössten Sportklubs der Welt zurück.

Einen Monat nach der emotionalen Abschiedsrede vor der Bayern-Familie hatte Hoeness seine Gefängnisstrafe angetreten. Wegen Hinterziehung von mindestens 28,5 Millionen Euro Steuern war er Mitte März 2014 vom Landgericht München zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seit Ende Februar diesen Jahres ist der ehemalige deutsche Internationale auf Bewährung wieder frei.

"Uli"-Sprechchöre und stehende Ovationen: Diese gab es an der Mitgliederversammlung vor zweieinhalb Jahren, und diese sind dem Bayern-Patriarchen erst recht an diesem Freitag gewiss. Seine Re-Inthronisierung wird emotional und triumphal. Hoeness geniesst bei den Mitarbeitern und an der Basis des Klubs, den Fans und Mitgliedern, grosses Ansehen.

520 Millionen Euro Umsatz

Unter seiner Führung stieg Bayern München zu einem der sportlich und wirtschaftlich stärksten Klubs der Welt auf. Als Hoeness 1979, mit damals 27 Jahren, an die Spitze des Managements wechselte, drückten den Klub sieben Millionen Mark Schulden - bei einem Umsatz von zwölf Millionen. Vor einem Jahr präsentierte der FC Bayern einen Umsatz von über 520 Millionen Euro. Das Eigenkapital der AG wurde mit 411,5 Millionen Euro angegeben, die Allianz Arena ist abbezahlt.

Hoeness' hohes Standing bei den Fans gründet jedoch nicht ausschliesslich in diesen imposanten wirtschaftlichen Kennzahlen. Er ist quasi der Herzschlag des Klubs. Hoeness eckt an, er provoziert, er hilft - alles zum Wohle des Klubs.