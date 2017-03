Der Angreifer erzielte an der White Hart Lane in der 20. und 56. Minute die ersten beiden Treffer der Partie und trug damit wesentlich zur Klub-Bestmarke in der Premier League bei. Dele Alli erhöhte in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Für Everton trafen Romelu Lukaku (81.) und Enner Valencia (93.). Letztmals haben die Spurs am 29. Oktober beim 1:1 gegen Leicester in ihrem Heimstadion in der Liga nicht gewinnen können.

Durch den Erfolg verkürzte der Tabellenzweite den Rückstand auf Leader Chelsea auf sieben Punkte. Allerdings könnten die Blues am Montag gegen West Ham United den alten Abstand wieder herstellen. Für den besten englischen Angreifer Kane waren es die Ligatore 18 und 19 in dieser Saison. Lukaku steht bei 18 Treffern.

Resultate und Tabelle:

Tottenham - Everton 3:2 (1:0). - 32'000 Zuschauer. - Tore: 20. Kane 1:0. 56. Kane 2:0. 81. Lukaku 2:1. 92. Alli 3:1. 94. Valencia 3:2.

Manchester United - Bournemouth 1:1. Leicester City - Hull City 3:1. Stoke City - Middlesbrough 2:0. Swansea City - Burnley 3:2. Watford - Southampton 3:4. West Bromwich Albion - Crystal Palace 0:2. Liverpool - Arsenal 3:1.

1. Chelsea 26/63 (55:19). 2. Tottenham Hotspur 27/56 (53:20). 3. Manchester City 25/52 (51:29). 4. Liverpool 27/52 (58:34). 5. Arsenal 26/50 (55:31). 6. Manchester United 26/49 (39:22). 7. Everton 27/44 (44:30). 8. West Bromwich Albion 27/40 (36:34). 9. Stoke City 27/35 (32:40). 10. Southampton 26/33 (32:34). 11. West Ham United 26/33 (35:44). 12. Burnley 27/31 (30:40). 13. Watford 27/31 (33:47). 14. Bournemouth 27/27 (37:52). 15. Leicester City 27/27 (30:45). 16. Swansea City 27/27 (35:59). 17. Crystal Palace 27/25 (35:46). 18. Middlesbrough 27/22 (19:30). 19. Hull City 27/21 (24:53). 20. Sunderland 26/19 (24:48).