Was für eine Enttäuschung! Ein 0:0 in Sofia, das sich wie eine Niederlage anfühlt. Zwar kämpfen und ackern die Basler, aber letztlich ist es ein äusserst biederer Auftritt des Schweizer Meisters, der mit einem Sieg das europäische Überwintern hätte sichern können. Nun aber muss gegen Arsenal im letzten Heimspiel wenigstens ein Unentschieden her, sofern Ludogorets gleichzeitig in Paris verliert.

Allerdings dürfte das für den FCB äusserst schwer werden, denn Arsenal spielt gestern daheim gegen PSG 2:2. Den Gruppensieg machen die beiden Giganten im letzten Spiel im Fernduell aus. Beide werden voll auf Sieg spielen – und höchstwahrscheinlich werden sie beide gewinnen. Sollte es so kommen, dann wäre das Europa-Abenteuer für Basel vorbei, Ludogorets aufgrund des in Basel erzielten Tores in der Europa League.

Es wäre das erste Mal seit sieben Jahren, dass die Basler vom Europa-Kurs abkommen und sich schon ab der Winterpause voll auf Meisterschaft und Cup konzentrieren können. Dieses Scheitern haben Klub-Präsident Bernhard Heusler und Sportchef Georg Heitz schon vorgängig als nicht allzu tragisch bezeichnet, auch wenn man sich andere Ziele gesetzt hat.

Die Zukunft von Urs Fischer hänge nicht allein vom Europa-Geschäft ab, betonte die Klub-Führung stets. Was allerdings nicht heissen muss, dass der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert wird. Selbst wenn Fischer auch diese Saison den Meistertitel holen sollte – und vielleicht auch den ersten Cup-Sieg seit 2012 –, ist seine Zukunft ungewiss. Zu verhalten, zu wenig prickelnd waren viele der FCB-Auftritte zuletzt. Man darf gespannt sein, was da noch kommen mag.

Elyounoussi vergibt den Matchball

Eine Premiere gab es für das Heimteam: Erstmals konnte Ludogorets Rasgrad in der Champions League in einem Heimspiel kein Tor erzielen. Zuvor gingen die «Adler» gar in allen fünf Heimspielen in Führung. 2014 legten sie sowohl gegen Real Madrid (Endstand 1:2), Basel (1:0) als auch gegen Liverpool (2:2) vor. Und auch dieses Jahr erzielte Ludogorets stets das erste Tor – gegen Paris (1:3) genau so wie gegen Arsenal (2:3). Nun also ein 0:0 gegen Basel. Für den FCB ist die Tatsache, kein Gegentor kassiert zu haben, jedoch ein schwacher Trost.

Was die Basler bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bieten, ist kaum erwärmend.

Zwar kommt Ludogorets bis zum Schluss zu keinem einzigen Abschluss aufs Tor und Basel immerhin zu deren fünf. Jedoch hat das Fischer-Team auch gestern nicht die nötige Effizienz: Den Matchball vergibt ausgerechnet Mohamed Elyounoussi. Der Norweger rückt für den gesperrten Renato Steffen in die Startelf. Es läuft die 76. Minute, als sich Elyounoussi den Ball im Strafraum der Bulgaren schnappt, zur Mitte zieht – und aus bester Position an Ludogorets-Keeper Stojanov scheitert. Fischer bringt kurz darauf Janko für Doumbia und Sporar für Delgado. Doch der Doppel-Wechsel kommt zu spät.

Wenn der FCB europäisch überwintern will, dann braucht er im Heimspiel gegen Arsenal am 6. Dezember endlich eine Sternstunde.