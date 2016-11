Dank dem Sieg stellte Schalke den Anschluss an das obere Tabellen-Drittel her. Es war der vierte Heimerfolg in Serie für die Königsblauen.

Allerdings tat sich der Favorit schwer, wurde er schon nach wenigen Minuten kalt erwischt. Nach einer Balleroberung schaltete Darmstadt blitzschnell um. Sandro Sirigu legte ein Solo über den halben Platz hin und bediente den durchstartenden Marcel Heller mustergültig, der Torhüter Ralf Fährmann aussteigen liess und seinen ersten Saisontreffer markierte.

Schalke wirkte nach dem Rückstand zunächst ein wenig geschockt und entwickelte zu wenig Ideen. Doch mit dem ersten guten Angriff wendete sich das Blatt. Sead Kolasinac sorgte mit seinem Ausgleich per Kopf nach einer Massflanke von Eric Maxim Choupo-Moting (26.) für den Weckruf.

Auch nach der Pause dominierte Schalke und musste nicht lange auf den verdienten Lohn warten. Choupo-Moting, der in der 28. Minute einen Penalty verschossen hatte, brachte sein Team nach toller Vorarbeit von Max Meyer auf die Siegesstrasse. Die Darmstädter rauften sich zwar wieder auf, waren im Angriff aber letztlich zu harmlos, um die nun aufmerksame Schalker Defensive abermals zu knacken. Eine Minute vor Schluss machte der österreichische Internationale Alessandro Schöpf mit dem 3:1 alles klar.

Kurztelegramm:

Schalke - Darmstadt 3:1 (1:1). - 58'703 Zuschauer. - Tore: 6. Heller 0:1. 26. Kolasinac 1:1. 60. Choupo-Moting 2:1. 90. Schöpf 3:1. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). 28. Esser (Darmstadt) wehrt Foulpenalty von Choupo-Moting ab.

Rangliste: 1. RB Leipzig 12/30 (27:10). 2. Bayern München 12/27 (26:8). 3. Eintracht Frankfurt 12/24 (18:10). 4. 1. FC Köln 12/22 (18:8). 5. Hoffenheim 12/22 (21:14). 6. Hertha Berlin 11/21 (17:10). 7. Borussia Dortmund 12/21 (27:14). 8. Mainz 05 11/17 (21:20). 9. Schalke 04 12/17 (17:13). 10. Bayer Leverkusen 12/16 (19:20). 11. SC Freiburg 12/15 (16:24). 12. Augsburg 12/13 (10:14). 13. Borussia Mönchengladbach 12/13 (12:18). 14. Wolfsburg 12/10 (10:15). 15. Darmstadt 12/8 (11:24). 16. Werder Bremen 12/8 (15:31). 17. Ingolstadt 12/6 (9:22). 18. Hamburger SV 12/4 (8:27).