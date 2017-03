Wie der FC Thun in einem Communiqué bestätigte, hat Saibene den Super-League-Klub über das vorliegende Angebot aus der 2. Bundesliga informiert. Der 48-jährige Luxemburger soll bei Arminia Bielefeld den drohenden Abstieg verhindern. Nach 24 Spieltagen ist Bielefeld Letzter, der Rückstand auf den rettenden 15. Platz beträgt vier Punkte. Am Mittwoch wurde Trainer Jürgen Kramny entlassen.

Noch sei nichts unterschrieben, teilten die Thuner mit. Steine dürften sie Saibene indes nicht in den Weg legen. Mit Saibenes derzeitigem Assistent Marc Schneider steht der für nächste Saison vorgesehene Nachfolger bereits an der Seitenlinie der Thuner. Am Sonntag gegen den FC St. Gallen werde Saibene aber in jeden Fall noch als Cheftrainer des FC Thun amten.