Zentrale Figur bei Reals Finalsieg war einmal mehr Cristiano Ronaldo. Der Portugiese sorgte in einer lange offenen Partie mit einem Doppelpack zwischen der 98. und 104. Minute für die späte Entscheidung.

Ronaldo war bereits für den 2:2-Ausgleich besorgt, als er nach 58 Minuten vom Penaltypunkt aus traf. Zuvor waren die favorisierten Spanier nach einem Doppelschlag des Japaners Gaku Shibasaki (44./52.) entgegen dem Spielverlauf in Rückstand geraten. Karim Benzema (9.) hatte Real bereits früh in Führung gebracht.

Damit setzt das Team von Trainer Zinédine Zidane seine beeindruckende Serie fort: Seit dem 0:2 in Wolfsburg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 6. April haben die "Königlichen" in nunmehr 37 Pflichtspielen hintereinander nicht mehr verloren.