Bereits nach einer halben Stunden war die Partie im Santiago Bernabeu entschieden. Der spanische Tabellenführer führte dank Treffern von Isco (2), Karim Benzema und Cristiano Ronaldo 4:0. Den Schlusspunkt setzte der Brasilianer Casemiro nach einer Stunde.

Real blieb gegen den Tabellenvorletzten, der nur eine von 17 Partien gewann, zum 39. Mal in Folge in einem Pflichtspiel ungeschlagen und baute damit seinen Rekord weiter aus. Die bislang letzte Niederlage kassierten die "Königlichen" im letzten Frühjahr, als sie in den Champions-League-Viertelfinals auswärts dem VfL Wolfsburg unterlagen.

Vor der Partie hatte die Bühne Cristiano Ronaldo gehört. Der Portugiese und Weltfussballer des Jahres 2016 präsentierte seine vier Ballon d'Or-Trophäen den Fans. Ehemalige Weltfussballer des Jahres wie der Brasilianer Ronaldo (1997/2002), Landsmann Luis Figo (2000) und Reals Trainer Zinédine Zidane (1998) erwiesen dem Portugiesen auf dem Rasen des Bernabeu die Ehre.

Real Madrid - Granada 5:0 (4:0). - 71'184 Zuschauer. - Tore: 12. Isco 1:0. 20. Benzema 2:0. 27. Ronaldo 3:0. 31. Isco 4:0. 58. Casemiro 5:0.

Rangliste: 1. Real Madrid 16/40 (45:14). 2. FC Barcelona 16/34 (41:16). 3. FC Sevilla 16/33 (32:21). 4. Villarreal 16/29 (25:11). 5. San Sebastian 16/29 (28:21). 6. Atletico Madrid 16/28 (29:14). 7. Athletic Bilbao 16/26 (22:19). 8. Eibar 16/23 (22:20). 9. Espanyol Barcelona 17/23 (21:23). 10. Las Palmas 16/21 (26:24). 11. Alaves 16/21 (15:17). 12. Celta Vigo 16/21 (25:31). 13. Malaga 16/21 (25:26). 14. Betis Sevilla 16/18 (18:29). 15. Deportivo La Coruña 17/17 (23:28). 16. Leganes 16/16 (13:27). 17. Valencia 15/12 (21:29). 18. Sporting Gijon 16/12 (17:33). 19. Granada 17/9 (14:38). 20. Osasuna 16/7 (13:34).