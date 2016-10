Faktisch stand schon nach 191 Sekunden fest, dass Andorra wenig überraschend ohne Punkte aus Portugal abreisen würde. Cristiano Ronaldo hatte bis dahin, jeweils nach Eckbällen, seine Treffer 62 und 63 im Dress der "Seleçao" erzielt. Am Ende hielt der einseitig verlaufene Abend selbst für Portugals Rekord-Torschützen ein Novum bereit. Vier Tore in einem Spiel mit dem Nationalteam hatte Ronaldo in 133 Anläufen davor nie geschafft. Bisherige Bestmarke waren deren drei (dreimal seit September 2013).

Portugal war den Amateuren mit ihrem Captain, dem ehemaligen Super-League-Spieler Ildefonso Lima (Bellinzona), krass überlegen. Mit mehr Konsequenz im Abschluss hätte das Resultat zweistellig lauten können. Das hatte aber auch damit zu tun, dass Andorra ab der 62. Minute zu zehnt und ab der 71. nur noch zu neunt spielte. Andorra werden am Montag in La Vella gegen die Schweiz der rechte Aussenverteidiger (Rubio) und der zentrale Mittelfeldspieler (Rebes) wegen Rotsperren fehlen.

Färöer erneut zu Null

Die Färöer, die am 13. November in Luzern der letzte Schweizer WM-Qualifikationsgegner dieses Länderspiel-Jahres sein werden, haben auch im zweiten Spiel kein Gegentor und keine Niederlage kassiert. Nach dem 0:0 gegen Ungarn gewannen die Fähringer in Lettland 2:0. Davor hatten sie sich seit 1990 in Partien der WM- oder EM-Qualifikation erst in San Marino, Malta, Luxemburg und in Griechenland durchgesetzt.

Telegramme

Portugal - Andorra 6:0 (3:0)

Aveiro. - 25'120 Zuschauer. - SR Drachta (AUT). - Tore: 2. Ronaldo 2:0. 4. Ronaldo 2:0. 44. Cancelo 3:0. 47. Ronaldo 4:0. 68. Ronaldo 5:0. 86. André Silva 6:0.

Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Pepe (72. Gelson Martins), Fonte, Guerreiro (51. Antunes); Gomes (66. João Mario), Moutinho, Quaresma, Bernardo Silva; André Silva, Ronaldo.

Andorra: Gomes; Rubio, Lima, Vales, llovera, Marc Garcia (49. San Nicolas); Rodrigues, Vieira, Rebes, Cristian Martinez (76. Moreira); Alaez (73. Pujol).

Bemerkungen: Portugal ohne Adrien Silva, Cédric und Nani (alle verletzt). 62. Gelb-Rote Karte gegen Rubio (Foul). 71. Rote Karte gegen Rebes (Foul). Verwarnungen: 28. Rodrigues. 35. Pepe. 53. Rubio. 85. Lima (alle wegen Fouls).

Lettland - Färöer 0:2 (0:1)

Riga. - 4823 Zuschauer. - SR Bojko (UKR). - Tore: 19. Nattestad 0:1. 70. Edmundsson 0:2.

Lettland: Vanins; Gabovs, Jagodinskis, Gorkss, Maksimenko; Kluskins (72. Zjuzins), Laizans; Lukjanovs (77. Ikaunieks), Gutkovskis (64. Karlsons), Visnakovs; Sabala.

Färöer: Nielsen; Naes, Nattestad, Gregersen, Viljornur Davidsen; Benjaminsen; Vatnhamar, Henriksson (88. Justinussen), Hansson, René Joensen (73. Sörensen); Edmundsson (92. Klettskard).

Bemerkungen: 29. Lattenschuss von Kluskins. Verwarnungen: 20. Jagodinskis. 75. Maksimenko und Edmundsson.

Resultate: Ungarn - Schweiz 2:3 (0:0). Lettland - Färöer 0:2 (0:1). Portugal - Andorra 6:0 (3:0).

Rangliste: 1. Schweiz 2/6. 2. Färöer 2/4. 3. Portugal 2/3. 4. Lettland 2/3. 5. Ungarn 2/1. 6. Andorra 2/0.