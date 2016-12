Das Team von Trainer Lucien Favre verlor den Achtelfinal in Bordeaux 2:3. Nach dem intensiven Match in Paris stellte Favre eine auf sechs Positionen veränderte Startformation zusammen. Auf diese Weise kam der einige Zeit verletzt gewesene Mario Balotelli erstmals seit dem 6. November zu einem Einsatz von Beginn an. Der Italiener nutzte dies, indem er knapp zehn Minuten vor Schluss mit einem Foulpenalty zum 2:3 verkürzte.

Bordeaux, in der Meisterschaft mit einer ungefähr ausgeglichenen Bilanz im 10. Rang liegend, ging in der ersten Halbzeit 2:0 in Führung und legte kurz nach der Pause mit dem 3:1 den Grundstein für das Weiterkommen. Für Nice erzielte der Goalgetter Alessane Pléa das zwischenzeitliche Anschlusstor zum 1:2.