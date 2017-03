In der 70. Minute wurde Favre erlöst: Nach einem herrlichen Pass von Valentin Eysseric traf Wylan Cyprien zum 1:0. Die Südfranzosen hatten zuvor ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen können.

Paris Saint-Germain geriet beim 1:0-Sieg daheim gegen Nancy unter Druck. Unmittelbar vor dem Penaltytor von Edinson Cavani in der 80. Minute hatte der Gast aus Lothringen zweimal den Pfosten getroffen. Matchwinner Cavani traf zum 27. Mal in dieser Saison. Leader Monaco spielt am Sonntagabend daheim gegen Nantes.

Resultat und Tabelle:

Paris Saint-Germain - Nancy 1:0 (0:0). - 45'000 Zuschauer. - Tor: 80. Cavani (Foulpenalty) 1:0.

Bastia - Saint-Etienne 0:0. - 10'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Saint-Etienne ohne Lacroix (Ersatz). 44. Rote Karte gegen Saint Ruf (Bastia). 65. Rote Karte gegen Lemoine (Saint-Etienne).

Dijon - Nice 0:1 (0:0). - 9000 Zuschauer. - Tor: 70. Cyprien 0:1. - Bemerkungen: Dijon ohne Rüfli (verletzt).

Metz - Rennes 1:1 (1:0). - 15'000 Zuschauer. - Tore: 45. Diabaté 1:0. 90. Said 1:1. - Bemerkungen: Rennes mit Fernandes (bis 64.).

Caen - Angers 2:3. Montpellier - Guingamp 1:1.

1. Monaco 27/62 (78:25). 2. Paris Saint-Germain 28/62 (56:19). 3. Nice 27/59 (44:21). 4. Lyon 27/47 (55:32). 5. Bordeaux 28/43 (36:34). 6. Saint-Etienne 27/39 (31:22). 7. Marseille 27/39 (36:36). 8. Rennes 27/36 (26:31). 9. Toulouse 27/35 (31:28). 10. Guingamp 27/34 (31:35). 11. Nantes 27/34 (24:37). 12. Angers 27/33 (25:33). 13. Montpellier 27/32 (39:45). 14. Caen 27/31 (27:43). 15. Lille 27/29 (26:35). 16. Metz 26/28 (25:50). 17. Nancy 28/28 (18:35). 18. Dijon 27/27 (37:44). 19. Bastia 27/24 (24:38). 20. Lorient 27/22 (27:53).