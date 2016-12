Neumayr war in der Winterpause der letzten Saison von Vaduz zum FCL gestossen und avancierte auf Anhieb zu einem Schlüsselspieler der Zentralschweizer. In der laufenden Meisterschaft schoss Neumayr in 17 Spielen fünf Tore und bereitete fünf vor. Zuletzt war der Deutsche mit einem Wechsel zum FC Sion in Verbindung gebracht worden.

Neben Neumayr verlängerte auch João Oliveira seinen Vertrag vorzeitig bis 2019. Der 20-jährige Stürmer hat in seinen neun Super-League-Einsätzen dieser Saison ein Tor erzielt.