Der französische Nationalverteidiger leidet an einer "Muskelverletzung zweiten Grades" am linken Oberschenkel, wie Real Madrid in einem Communiqué bekanntgab. Wie lange genau der 23-Jährige ausfällt, gab der Leader in Spanien nicht bekannt.

Varane hatte sich am Mittwoch in einem Nachtragsspiel der La Liga gegen Valencia (1:2) verletzt. Er dürfte neben vier Meisterschaftsspielen auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Napoli vom 7. März verpassen.