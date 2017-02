Den israelischen Stürmer plagten am Samstagabend Schmerzen im Oberschenkel, an dem er sich noch im alten Jahr verletzt hatte. Bei Salzburg fehlte er deshalb in den letzten drei Partien des Herbstpensums.

Die Diagnose der neuerlichen Verletzung steht noch aus. Sollte sich herausstellen, dass die alte Verletzung aufgebrochen ist, muss Dabbur möglicherweise länger pausieren.

Die Grasshoppers setzen nicht allein in Bezug auf das Toreschiessen grosse Erwartungen in den 24-Jährigen. Er könnte den unbeständigen Brasilianer Caio zu konstant guten Leistungen beflügeln. Zur starken, zurzeit stockenden Offensive der Grasshoppers gehörten früher auch Yoric Ravet und Shani Tarashaj. Die beiden wurden nicht gleichwertig ersetzt.