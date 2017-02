Die Monegassische Offensiv-Maschinerie überrollte auch den FC Metz. Dass mit Kylian Mbappé einer eine Triplette erzielte, der vor der Partie nicht zu den sieben besten Torschützen bei Monaco gezählt hatte, spricht für die Breite im Team des portugiesischen Trainers Leonardo Jardim. Topskorer Falcao markierte seine Ligatreffer 15 und 16 im 19. Spiel.

Monaco hält nach 25 Spielen bei 75 Treffern und führt die Tabelle wieder drei Punkte vor Paris Saint-Germain an, das am Freitag mit einem 3:0 in Bordeaux zwischenzeitlich aufgeschlossen hatte. Auf Platz 3 folgt Nice. Das Team von Lucien Favre kann am Sonntag in Rennes mit Paris gleichziehen.

Hinter Nice büsste Olympique Lyon weiter an Terrain auf das Spitzentrio ein. Der erste Verfolger von Nice unterlag bei Guingamp 1:2. Lyon gab nach einer halben Stunde innert vier Minuten das frühe 1:0 durch Alexandre Lacazette (10.) aus der Hand und konnte auf den gegnerischen Doppelschlag nicht mehr reagieren. Die Südostfranzosen haben damit vier der letzten sechs Ligaspiele verloren. Der Rückstand auf Nice beträgt beträchtliche zwölf Punkte.

Kurztelegramme vom Samstag:

Monaco - Metz 5:0 (3:0). - 8500 Zuschauer. - Tore: 8. Mbappé 1:0. 10. Falcao 2:0. 20. Mbappé 3:0. 50. Mbappé 4:0. 55. Falcao 5:0.

Toulouse - Bastia 4:1 (2:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 38. Delort 1:0. 43. Braithwaite 2:0. 53. Oniangué 2:1. 77. Braithwaite (Foulpenalty) 3:1. 86. Diop 4:1. - Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje. Gelb-Rote Karte: 61. Cahuzac (Bastia), 75. Saint-Ruf (Bastia).

Dijon - Caen 2:0 (1:0). - 7200 Zuschauer. - Tore: 40. Abeid 1:0. 86. Diony 2:0. - Bemerkungen: Dijon mit Rüfli.

Weitere Resultate vom Samstag: Guingamp - Lyon 2:1. Dijon - Caen 2:0. Lille - Angers 1:2.

Rangliste: 1. Monaco 25/58 (75:23). 2. Paris Saint-Germain 25/55 (50:18). 3. Nice 24/52 (39:18). 4. Lyon 24/40 (45:29). 5. Saint-Etienne 24/36 (26:19). 6. Marseille 24/36 (31:28). 7. Bordeaux 25/36 (29:31). 8. Guingamp 25/34 (30:30). 9. Toulouse 25/33 (31:28). 10. Rennes 24/32 (23:27). 11. Montpellier 25/29 (36:42). 12. Nancy 24/27 (18:32). 13. Metz 24/27 (24:44). 14. Dijon 25/27 (34:37). 15. Angers 25/27 (21:33). 16. Nantes 23/26 (15:31). 17. Lille 25/26 (23:32). 18. Caen 24/25 (25:42). 19. Bastia 24/22 (21:32). 20. Lorient 24/22 (27:47).