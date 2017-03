Der FC Liverpool kommt paradoxerweise besser zurecht, wenn er gegen hochdotierte Mannschaften antritt. Das zeigte sich auch beim Heimspiel gegen Arsenal. Roberto Firmino brachte die Mannschaft von Jürgen Klopp schon nach gut acht Minuten in Führung. Sadio Mané doppelte völlig verdient in der 40. Minute nach. Zwar kam Arsenal in der 57. Minute durch Danny Welbeck zum 1:2, doch der Niederländer Georginio Wijnaldum sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung.

Für Arsenal mit dem stark kritisierten Trainer Arsène Wenger werden die Aufgaben nicht leichter. Am Dienstag treffen die Gunners daheim in der Champions League auf Bayern München. Um in den Viertelfinal vorzustossen, müssen sie ein 1:5-Handicap wettmachen.

Ibrahimovic: Fehlschuss und Ellbogenschlag

Manchester United liegt nach dem 1:1 gegen Bournemouth noch einen Punkt hinter Arsenal. Dass es für Manchester United daheim gegen den Aussenseiter nicht zu mehr reichte, lag auch an Zlatan Ibrahimovic. Am Samstagnachmittag lief es für den Schweden nicht nach Wunsch. Vor der Pause fiel er mit einem Ellbogenschlag gegen Tyrone Mings auf, der aber ohne Konsequenzen blieb. Kurz zuvor war Mings dem Starstürmer auf den Kopf getreten - ob absichtlich oder nicht lässt sich nicht sagen. Während sowohl Ibrahimovic als auch Mings eine Rote Karte verdient gehabt hätten, war es Bournemouths Andrew Surman, der etwas streng vom Platz flog. Er schubste Ibrahimovic, nach dessen Ellbogenschlag, worauf der Goalgetter sich dankbar fallen liess.

Nach der Pause lief es für Ibrahimovic nicht besser: Er scheiterte in der 72. Minute mit einem Handspenalty am starken polnischen Goalie Artur Boruc. Der Siegtreffer von Manchester United fiel nicht mehr. Die Treffer waren in der ersten Halbzeit gefallen: In der 23. Minute durch den Argentinier Marcos Rojo zum 1:0 für den Favoriten und in der 40. Minute durch Joshua King mittels Penalty.

Leicester City gewann auch das zweite Spiel nach der Entlassung von Meistertrainer Claudio Ranieri. Der Meister siegte im Abstiegsduell daheim gegen Hull City mit 3:1. Der Algerier Riyad Mahrez traf in der 59. Minute zum entscheidenden 2:1, nachdem er gleich mehrere Gegenspieler ausgetrickst hatte. Hull City mit dem Schweizer Goalie Eldin Jakupovic liegt nun vier Punkte hinter dem rettenden 17. Platz.

Resultat und Rangliste:

Liverpool - Arsenal 3:1 (2:0). - 53'146 Zuschauer. - Tore: 9. Firmino 1:0. 40. Mané 2:0. 57. Welbeck 2:1. 91. Wijnaldum 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Manchester United - Bournemouth 1:1 (1:1). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 23. Rojo 1:0. 40. King (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: 45. Gelb-Rote Karte gegen Surman (Bournemouth). 72. Bournemouth-Goalie Boruc hält Penalty von Ibrahimovic.

Leicester - Hull City 3:1 (1:1). - 31'971 Zuschauer. - Tore: 14. Clucas 0:1. 27. Fuchs 1:1. 59. Mahrez 2:1. 90. Huddlestone (Eigentor) 3:1. - Bemerkungen: Hull City mit Jakupovic.

Stoke City - Middlesbrough 2:0 (2:0). - 27'644 Zuschauer. - Tore: 29. Arnautovic 1:0. 42. Arnautovic 2:0. - Bemerkungen: Stoke City ohne Shaqiri (rekonvaleszent).

Watford - Southampton 3:4 (1:2). - 20'000 Zuschauer. - Tore: 4. Deeney 1:0. 28. Tadic 1:1. 45. Redmond 1:2. 79. Okaka 2:2. 83. Gabbiadini 2:3. 86. Redmond 2:4. 94. Doucouré 3:4. - Bemerkungen: Watford mit Behrami.

West Bromwich - Crystal Palace 0:2. Swansea - Burnley 3:2.

1. Chelsea 26/63 (55:19). 2. Tottenham Hotspur 26/53 (50:18). 3. Manchester City 25/52 (51:29). 4. Liverpool 27/52 (58:34). 5. Arsenal 26/50 (55:31). 6. Manchester United 26/49 (39:22). 7. Everton 26/44 (42:27). 8. West Bromwich Albion 27/40 (36:34). 9. Stoke City 27/35 (32:40). 10. Southampton 26/33 (32:34). 11. West Ham United 26/33 (35:44). 12. Burnley 27/31 (30:40). 13. Watford 27/31 (33:47). 14. Bournemouth 27/27 (37:52). 15. Leicester City 27/27 (30:45). 16. Swansea City 27/27 (35:59). 17. Crystal Palace 27/25 (35:46). 18. Middlesbrough 27/22 (19:30). 19. Hull City 27/21 (24:53). 20. Sunderland 26/19 (24:48).