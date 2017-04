Nassim Ben Khalifa avancierte in der Stockhorn Arena im Berner Oberland zum Mann des Spiels. Der U17-Weltmeister von 2009 schoss in der 38. Minute das 1:1, brachte die Gäste in der 81. Minute mit 3:2 erneut in Führung und sorgte mit dem 4:2 in der 90. Minute, seinem achten Saisontreffer, auch für den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie, in der Dejan Sorgic und Enrico Schirinzi mit einem herrlichen Weitschuss für das Heimteam trafen.