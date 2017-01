Drmic, der zum Abschluss der Hinrunde nach überstandenem Knorpelschaden zu drei Teileinsätzen in der Bundesliga gekommen war, leitete die Chance in der 54. Minute mit einem Pass auf André Hahn selber ein und verwertete den Nachschuss. Der 24-Jährige spielte im Sturm an der Seite von Lars Stindl und Raffael durch.