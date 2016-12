Bei dem Prozess wegen Verleumdung geht es um Aussagen des früheren Trainers des schwedischen Leichtathletikteams, Ulf Karlsson, der im April in der schwedische Lokalzeitung "NWT" mit den Worten zitiert worden war: "Zlatan hat innerhalb eines halben Jahrs bei Juventus zehn Kilo an Muskeln zugelegt. Das ist in so kurzer Zeit unmöglich." Er glaube deshalb, dass Ibrahimovic während seiner Zeit bei Juventus Turin (2004-2006) gedopt gewesen sein könnte.

Karlsson hat sich im Nachhinein bei Ibrahimovic für die Aussagen entschuldigt, sieht sie aber nicht als Verleumdung. Ibrahimovic spielt derzeit in England für Manchester United.