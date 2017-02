Für Kane, den englischen Internationalen, war es schon der zweite Hattrick in diesem Jahr. Er profitierte im Stadion von Fulham von Vorlagen von Dele Alli und zweimal Christian Eriksen.

Tottenham hat in dieser Saison auswärts meistens enttäuscht, zuletzt in der Europa League am Donnerstag mit dem 0:1 in Gent. Das 3:0 bei Fulham war erst der dritte Auswärtssieg im 15. Versuch in der laufenden Spielzeit.

Resultate:

Achtelfinals. Samstag: Burnley - Lincoln City (5.) 0:1. Millwall (3.) - Leicester City 1:0. Middlesbrough - Oxford (3.) 3:2. Huddersfield Town (2.) - Manchester City 0:0. Wolverhampton Wanderers (2.) - Chelsea 0:2. - Sonntag: Fulham (2.) - Tottenham Hotspur 0:3. 17.15 Uhr: Blackburn Rovers (2.) - Manchester United.

Montag. 20.55 Uhr: Sutton United (5.) - Arsenal.

Bemerkung: Bei Unentschieden kommt es zum Wiederholungsspiel mit getauschtem Heimrecht.