Der Leader der 2. Bundesliga und Kevin Grosskreutz hätten sich nach seinem nächtlichen Ausflug gemeinsam auf die Auflösung des Arbeitsvertrags geeinigt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

In der Nacht auf Dienstag war der frühere Nationalspieler mit einer Gruppe Jugendlicher unterwegs gewesen und aus einer anderen Gruppe heraus angegriffen worden. In der Folge musste sich Grosskreutz mit einer Kopfverletzung zur Untersuchung in Spitalpflege begeben.

Der zweifache Meister mit Borussia Dortmund sorgte bereits in der Vergangenheit mehrfach für Negativschlagzeilen neben dem Platz. Grosskreutz hatte im Winter 2016 zu Stuttgart gewechselt und blieb den Schwaben auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga treu.