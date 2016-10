Die Schweizer hatten es eilig. Der Bus wartete vor dem Stadion mit bereits laufendem Motor. Denn gleich nach dem Spiel folgte die dreistündige Fahrt nach Barcelona, die Übernachtung in der katalonischen Hauptstadt und am Dienstagmorgen schliesslich die Heimreise. Xherdan Shaqiri lief nicht ganz rund zum Car, auch andere dürften am nächsten Morgen durch den einen oder anderen Schmerz an einen harten Kampf erinnert worden sein.

«Die Gesundheit ist das Wichtigste, zum Glück hat sich meines Wissens kein Spieler ernsthaft verletzt», sagte Granit Xhaka nach dem Spiel. Er hatte die Schweizer Mannschaft erstmals als Captain auf den Platz geführt, weil Stephan Lichtsteiner geschont worden war. «Das Spiel hatte nicht viel mit Fussball zu tun. Wir haben probiert, das Beste zu geben, und sind glücklich, dass wir nun neun Punkte auf dem Konto haben», sagte Xhaka.

Nach dem 2:1-Zittersieg in Andorra war der Arsenal-Profi froh, die Expedition in die Pyrenäen bald hinter sich zu wissen. «Die Andorraner haben uns das Leben extrem schwer gemacht, denn sie sind äusserst kompakt gestanden. Wir haben kaum Lösungen gefunden», gab Xhaka zu. «Ich denke nicht, dass wir noch einmal ein Spiel dieser Art erleben werden.»