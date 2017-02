Die Grasshoppers begannen eher stärker. Sie knüpften da an, wo sie vor Wochenfrist gegen den FC Sion (0:1) aufgehört hatten; sie dominierten, kamen zu Chancen - und trafen das Tor trotzdem nicht. Und so stand es nach einer halben Stunde nicht 1:0, sondern 0:2 aus Sicht der Zürcher. Roger Assalé, der vor knapp zwei Wochen zu den Young Boys gestossen war, traf zweimal. Der Stürmer steht nach zwei Einsätzen in der Super League schon bei drei Toren.

Die Grasshoppers konnten durch Rückkehrer Munas Dabbur zwar verkürzen, doch noch vor der Pause erhöhte Guillaume Hoarau mittels Foulpenalty auf 3:1. In den zweiten 45 Minuten waren die Grasshoppers abermals ebenbürtig, doch den Zürchern wollte der Anschlusstreffer durch Caio erst in der Nachspielzeit gelingen. Auf der Gegenseite verhinderte GC-Torhüter Vasic einen vierten YB-Treffer mit einer starken Parade nach einem Weitschuss von Hoarau.

Die Grasshoppers müssen sich nach der vierten Niederlage im vierten Spiel der Rückrunde weiterhin nach hinten orientieren. Ihr Glück ist, dass der Tabellenletzte Vaduz auch kaum zu Punkten kommt. Die Liechtensteiner verloren in Thun 3:4 und blieben zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. YB dagegen festigte nach zuletzt zwei Spielen ohne Erfolg den 2. Platz.

Grasshoppers - Young Boys 2:3 (1:3)

5000 Zuschauer. - SR San. - Tore: 22. Assalé (Ravet) 0:1. 29. Assalé (Schick) 0:2. 32. Dabbur 1:2. 41. Hoarau (Foulpenalty) 1:3. 94. Caio (Sigurjonsson) 2:3.

Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Pnishi, Bergström, Antonov; Brahimi, Sigurjonsson; Andersen (65. Fazliu), Caio, Gjorgjev (46. Munsy); Dabbur (72. Tabakovic).

Young Boys: Mvogo; Joss (78. Sutter), Nuhu, Von Bergen, Lecjaks; Zakaria (87. Sanogo); Schick (82. Seferi), Bertone, Ravet; Hoarau, Assalé.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic und Sherko (beide verletzt). Dabbur verletzt ausgeschieden. Young Boys ohne Gerndt, Benito, Wüthrich (alle verletzt), Mbabu und Sulejmani (beide nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 35. Brahimi (Foul), 43. Zakaria (Ballwegschlagen), 56. Lavanchy (Foul), 56. Assalé (Foul), 64. Von Bergen (Foul), 69. Sigurjonsson (Reklamieren), 75. Caio (Foul), 91. Hoarau (Foul).

Weiteres Resultat vom Samstag: Thun - Vaduz 4:3 (2:1).

Rangliste: 1. Basel 21/56 (59:18). 2. Young Boys 22/42 (51:33). 3. Sion 21/35 (44:36). 4. Luzern 21/34 (45:39). 5. St. Gallen 21/26 (25:31). 6. Thun 22/23 (29:40). 7. Lugano 21/22 (27:40). 8. Grasshoppers 22/22 (28:40). 9. Lausanne-Sport 21/19 (38:44). 10. Vaduz 22/18 (28:53).