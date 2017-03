Der Ärger bei den Grasshoppers wich in der 95. Minute schlagartig überschwänglicher Freude. Nach einem ungerechtgertigten Penaltypfiff lenkte GC-Keeper Mall den Abschluss von Toni Juric an den Pfosten. Mit seiner Parade sicherte Mall den Zürchern in seinem ersten Einsatz seit August den ersten Punkt 2017 nach zuvor vier Niederlagen.

Runar Sigurjonsson hatte GC nach acht Minuten in Führung gebracht, Pascal Schürpf gelang in der 72. Minute der Ausgleich für die Gastgeber.

Vaduz macht gegen Basel Rückstand wett

1:1 ging auch die Partie zwischen Vaduz und Basel aus. Luca Zuffi brachte den FCB im Fürstentum nach 27 Minuten standesgemäss in Führung. Vier Minuten später gelang Albion Avdijaj der Ausgleich. Dank dem Remis schloss das Super-League-Schlusslicht in der Tabelle zum seit fünf Monaten sieglosen Lausanne auf.

Auch im zweiten Nachmittagsspiel gelang dem Aussenseiter eine Überraschung. St. Gallen gewann beim FC Sion 2:1. Yannis Tafer (26./53. Minute) glänzte als Doppeltorschütze für die Ostschweizer. Der Verteidiger Paulo Ricardo konnte in der 80. Minute mit seinem ersten Super-League-Tor nur noch verkürzen für die Walliser, die es verpassten, in Kontakt mit den zweitplatzierten Young Boys zu bleiben. Sions Rückstand auf YB, das am Samstag gegen Thun ein 0:2 in ein 3:2 gedreht hatte, beträgt nun sieben Punkte.

Resultate vom Wochenende. Sonntag: Sion - St. Gallen 1:2 (0:1). Vaduz - Basel 1:1 (1:1). Luzern - Grasshoppers 1:1 (0:1). - Samstag: Young Boys - Thun 3:2 (1:2). Lugano - Lausanne-Sport 2:1 (1:1).

Rangliste: 1. Basel 23/60 (63:20). 2. Young Boys 23/45 (54:35). 3. Sion 23/38 (46:38). 4. Luzern 23/35 (47:43). 5. St. Gallen 23/29 (27:33). 6. Lugano 23/28 (30:41). 7. Thun 23/23 (31:43). 8. Grasshoppers 23/23 (29:41). 9. Lausanne-Sport 23/19 (39:47). 10. Vaduz 23/19 (29:54).