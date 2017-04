Abstiegskampf. So lautet der knallharte Alltag des FC Winterthur. Der Traditionsverein belegt den letzten Platz in der Challenge League. Kämpft um jeden Punkt - und wird momentan selten dafür belohnt. Auch für gute Auftritte nicht. Mit einer Ausnahme: den Spielen im Schweizer Cup. Dort haben die Winterthurer ein 0:1 gegen Chiasso in ein 2:1 drehen und in den Viertelfinal einziehen können. Und haben in diesem sensationell die Young Boys aus dem Wettbewerb geworfen.

Und jetzt kommt der FC Basel. Zum dritten Mal innert fünf Jahren treffen die beiden Vereine im Schweizer Cup aufeinander. Nach 2012 zum zweiten Mal im Halbfinal. Was für Winterthur das Spiel des Jahres ist, ist für den FC Basel eine Pflichtaufgabe. Nicht nur, weil der Erste der Super League gegen den Letzten der Challenge League einfach gewinnen muss. Sondern auch, "weil wir den Gewinn dieses Wettbewerbs als Ziel herausgegeben haben", wie FCB-Trainer Urs Fischer am Tag vor dem Spiel in Erinnerung ruft. "Daher ist der Cup, genauso wie die Meisterschaft, von grosser Bedeutung."

Einstellung der Schlüssel

Während Winterthur in diesem Spiel nichts zu verlieren hat, kann der FCB alles verlieren. "Klar, wenn wir zehn Mal auf Winterthur treffen, dann setzen wir uns acht oder neun Mal durch. Aber es kann eben auch Ausnahmen geben", warnt Fischer. Das habe nicht zuletzt der Sieg Winterthurs gegen YB in Bern gezeigt. "Es ist entscheidend, dass wir die richtige Einstellung finden. Wer glaubt, dass dieses Spiel ein Selbstläufer wird, der irrt sich."

Man habe schliesslich als FC Basel auch schon enge Spiele gegen den FCW erlebt. Gerade im letzten Halbfinal-Duell 2012. Lange stand es nur 1:0 für die Basler, Alex Frei konnte erst in der 89. Minute auf 2:0 erhöhen, Winterthur in der 93. Minute gar noch verkürzen. Zu mehr reichte es nicht. Auch, weil dem Gastgeber ein Penalty verwehrt blieb. Der FCB sollte in der Folge im Spiel gegen den FC Luzern den Cup gewinnen - zum letzten Mal bis heute.

Xhaka gesperrt, Elyounoussi krank

Im Team der Winterthurer stand damals noch der heutige FCB-Akteur Luca Zuffi, der im morgigen Duell auf seinen Vater Dario (Co-Trainer der Winterthurer) trifft – und wohl auch auflaufen wird in seiner alten Heimat. Ansonsten dürfte es im Vergleich zum Spiel gegen den FC St. Gallen den einen oder anderen Wechsel geben. Gezwungenermassen rochieren muss Fischer auf der Position neben Zuffi, weil Taulant Xhaka seine Sperre nach der gelb-roten Karte im Spiel gegen den FC Zürich absitzen muss. Alternativen wären Alexander Fransson oder Serey Die, der zuletzt zwar noch krank war und am Montag noch separat trainieren musste, der seit Dienstag aber wieder fit ist.

Im Tor könnte Tomas Vaclik zurückkehren, nachdem er gegen St. Gallen krank ausfiel. Germano Vailati, sonst gesetzt im Cup, hat seit einem Monat keinen Ernstkampf mehr bestritten (und diesen erst noch frühzeitig beenden müssen) und ist wohl eher keine Option. Eher noch ist dies Djordje Nikolic, der am Samstag sein Debüt in der Super League feierte und eine tadellose Leistung zeigte.

Analyse mittels vier Spielen

Auch auf dem Flügel muss Fischer handeln, weil nach Tomas Vaclik und Serey Die nun auch Mohamed Elyounoussi krank ausfällt. Erste Alternative für ihn ist Davide Callà, neben Zuffi und Manuel Akanji der dritte FCB-Spieler mit Winterthur-Vergangenheit. In der Innenverteidigung sind Rotationen ebenso möglich. Daniel Hoegh wäre eine Option, Eder Balanta hingegen konnte am Dienstag wegen Rückenbeschwerden nicht mehr als Runden drehen. Gut möglich aber auch, dass Fischer auf sein eingespieltes Duo Marek Suchy und Akanji setzt.

Um seinen Spielern ein Bild des nächsten Gegners zu vermitteln, hat Fischer ihnen Szenen aus vier Spielen von Winterthur gezeigt und diese mit ihnen analysiert. "Winterthur ist uns ja nicht so geläufig wie Gegner, gegen die wir vier Mal im Jahr spielen. Daher war es wichtig, dass die Mannschaft Eindrücke bekommt."

Als Stärken streicht Fischer insbesondere den gepflegten Fussball heraus, den Winterthur von hinten heraus zu spielen versuche, die Routine, die die ehemaligen Super-League-Spieler mit sich bringen, sowie die Fähigkeit, das System im Spiel umzustellen. "Die haben schon was drauf, sonst stünden sie auch nicht im Halbfinal."

Doch bei aller Stärke, die Fischer seinem Gegner trotz der schwierigen Tabellensituation zuspricht, ist für ihn auch klar: "Wir müssen unser Potential abrufen und uns auf unsere Stärken besinnen." Gelingt das, gewinnt der FCB morgen. Trotz der viel zitierten eigenen Regeln, die der Cup hat.