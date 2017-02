Die Partie hatte ganz nach dem Geschmack der Berner Gäste begonnen. Schon nach zwölf Minuten wurde die Dreier-Abwehr der Luzerner klassisch ausgespielt. Jan Lecjaks spielte einen weiten Ball in den Luzerner Strafraum auf den Kopf von Guillaume Hoarau. Dieser legte für den mitgelaufenen Yoric Ravet auf, der alleinstehend und volley in die Maschen traf. Ein herrlicher Treffer wie im Training.

Doch danach wurde die Partie auf den Kopf gestellt. Erst weckte Markus Neumayr seine Mitspieler mit einem Freistoss an den Aussenpfosten (13.). In der 24. Minute dann der herrliche Ausgleichstreffer von Nachwuchsspieler João Oliveira, der eine Kopfballvorlage von Marco Schneuwly mit viel Risiko aus 16 Metern in die hohe Torecke drosch. Sechs Minuten später traf Geburtstagskind Hekuran Kryeziu nach einer schlechten Abwehr von Denis Zakaria zwischen vielen Beinen hindurch zum 2:1. Francisco Rodriguez erhöhte nur eine Minute später mit einem weiteren Prachtstreffer zum 3:1.

YB war nach dieser Torflut innerhalb von acht Minuten völlig von der Rolle. Bis zum Schlusspfiff vermochten sich die enttäuschenden Berner keine einzige Torchance mehr zu erarbeiten. Die Luzerner bauten das Resultat in der 71. Minute gar noch aus. Nach einem Foul von Zakaria am eingewechselten Cédric Itten traf Neumayr vom Penaltypunkt aus zum 4:1.

Luzern - Young Boys 4:1 (3:1)

10'045 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 12. Ravet (Hoarau) 0:1. 24. Oliveira (Marco Schneuwly) 1:1. 31. Kryeziu 2:1. 32. Rodriguez (Marco Schneuwly) 3:1. 71. Neumayr (Foulpenalty, Foul an Itten) 4:1.

Luzern: Zibung; Lucas, Costa, Affolter; Thiesson (82. Grether), Rodriguez, Neumayr (85. Ugrinic), Kryeziu, Lustenberger; Marco Schneuwly, Oliveira (66. Itten).

Young Boys: Mvogo; Sutter (73. Mbabu), Nuhu, von Bergen, Lecjaks; Zakaria, Sanogo; Ravet, Aebischer (37. Frey), Schick (72. Seferi); Hoarau.

Bemerkungen: Luzern ohne Haas (verletzt), Puljic und Sarr (beide nicht im Aufgebot). Young Boys ohne Benito, Gajic, Gerndt, Wüthrich (alle verletzt) und Assalé (noch nicht spielberechtigt). 13. Neumayr-Freistoss an Aussenpfosten. Verwarnungen: 27. Sanogo (Foul), 45. Nuhu (Reklamieren), 65. Lecjaks (Foul), 68. Lustenberger (Reklamieren), 82. Neumayr (Foul), 83. Mbabu (Foul).