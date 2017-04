Es ist kaum zu glauben. Aber doch wahr. An diesem Wochenende wird in Basel auch noch Fussball gespielt. Auch wenn das ob des wegweisenden Anlasses in der Joggelihalle beinahe untergeht. Und das, obwohl es nicht irgendein Spiel ist. Sondern jenes zwischen dem Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten. Zwischen dem FC Basel und YB.

Dass die Basler mit einem ebenso komfortablen wie stattlichen Vorsprung von 17 Punkten in die Partie gehen ist Urs Fischer genau so egal wie die Tatsache dass Erster gegen Zweiter spielt. "Die Platzierung in der Tabelle ist nicht entscheidend. Es ist YB. Und die Spiele gegen sie sind immer speziell. Ich würde sie mit den Spielen Basel gegen Zürich oder Basel gegen GC vergleichen."

Fraglicher Doumbia

Aber am Sonntag heisst der Gegner YB. Der erste Verfolger. Oder auch das Duell gegen den alten Verein. Das hätte es für Renato Steffen werden können. Der muss nach seinem dummen Foul in St. Gallen aber eine Sperre absitzen. Das könnte es aber nach wie vor für Seydou Doumbia werden. Könnte. Aber wirklich daran glauben will niemand. Denn Doumbia spielte zuletzt zu selten eine grosse Rolle. Gegen St. Gallen sass er 90 Minuten auf der Bank. Gegen GC war er gar nicht erst im Kader. Und zuvor durfte er nur 4 Minuten spielen.

Das letzte Mal über die volle Distanz spielte er am 5. März gegen Vaduz. Die dezimierte Einsatzzeit ist keiner Krankheit und auch keiner Verletzung geschuldet. "Wenn du am Schluss aus drei Stürmern aussuchen kannst, und dann einen Marc (Janko) und einen Andraz (Sporar) hast, die es sehr gut gemacht haben, dann hat Seydou sich eben hinten anstellen müssen. Damit muss er fertig werden", sagt Fischer ganz klar.

Eine solche Aussage unterstützt auch, was seit Wochen schon als so gut wie fix gilt: im Sommer ist Doumbia weg. Ohnehin nur ausgeliehen von der AS Roma ist sein Gehalt und wäre seine Ablöse viel zu hoch. Bei Fischer spielen solche Dinge keine Rolle, betont er. "Ich arbeite im Moment. Was im Sommer sein wird hat keinen Einfluss auf die Startelf. Wir bringen immer die elf Spieler, von denen wir denken, dass sie für das anstehende Spiel die besten sind."

Dass auch allfällige Abgänge im Sommer - bei Doumbia oder auch anderen Spielern - keinen Einfluss auf die Einsatzzeiten haben, das habe der Fall Behrang Safari bewiesen. "Bei ihm war frühzeitig klar, dass er geht. Und trotzdem hat er bis zum Ende der Saison regelmässig gespielt", sagt Fischer und schiebt nach: "Das was zählt ist das Jetzt."

Vorbildlicher FCB

Das Jetzt, das ist aber auch der Umbruch, in dem sich der FCB befindet. Und die 17 Punkte Vorsprung, die am Sonntag zu 20 werden könnten und entscheiden, was eigentlich schon lange entschieden ist. Dass der grosse Vorsprung in den Köpfen der Spieler ist, glaubt Fischer nicht. Vielmehr "muss ich sie im Training noch immer bremsen. Das spricht für die Qualität dieser Mannschaft."

Und die Einstellung. Er habe aber seit seinem ersten Tag beim FCB nie etwas anderes erlebt. "Das ist die Mentalität dieses Clubs. Jeder lebt das vor. Sonst wäre man auch nicht sieben Mal nacheinander Meister geworden." Und bald zum achten Mal. Das Geld alleine sei nicht die Basis des Erfolges. Das sei es nie. "PSG ist in Frankreich schliesslich auch nicht auf dem ersten Platz." Es sei alleine der Verein und wie dieser funktioniere. Und das tue er so gut, dass er als Gesamtes ein gutes Beispiel sei, wie es laufen müsse.

Ein grosses Lob von Fischer an seinen Arbeitgeber. Dass er dieses ausgerechnet wenige Stunden vor der grossen Sause in der Joggelihalle macht, dürfte nicht zufällig sein. Fischer betont zwar immer, dass es das Hier und Jetzt ist, das zählt. Das ist die Stabsübergabe aber genauso wie das Spitzenspiel gegen YB. Das für einmal eben doch zur Nebensache verkommt.