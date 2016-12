Bis gut eine Viertelstunde vor Schluss konnte der FC Zürich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gegen den türkischen Erstligisten auf den grossen Coup hoffen, ehe der Kongolese Dzon Delarge in der 73. Minute einen Konter souverän zum 1:0 abschloss. Kurz vor Schluss sorgte der eingewechselte Erdal Kilicaslan mit dem zweiten Treffer für den Schlussstand.

Der FCZ hätte einen Sieg gebraucht, um als erstes unterklassiges Team in der Geschichte der Europa League die Gruppenphase zu überstehen. Diesen schaffte er nicht, auch wenn das Team von Uli Forte auch in Ankara nahtlos an die starken Auftritt in der Europa League angeknüpft hatte und Osmanlispor über weite Strecken Paroli.

Sangoné Sarr vergab die beiden lange Zeit besten Möglichkeiten für die Gäste. In der 6. Minute köpfelte der Senegalese den Ball über das Tor, in der 64. Minute brachte Sarr den Keeper Zydrunas Karcemarskas mit einem Weitschuss aus knapp 30 Metern in arge Bedrängnis. In der Nachspielzeit traf Moussa Koné nur den Pfosten.

Nach den Young Boys und Basel scheiterte damit auch der FCZ in der europäischen Gruppenphase. Erstmals seit sieben Jahren wird damit im Frühjahr kein Vertreter der Super League in einem europäischen Wettbewerb vertreten sein, was im Hinblick auf das UEFA-Ranking negative Auswirkungen haben wird.

Osmanlispor - Zürich 2:0 (0:0)

Osmanli Stadi, Ankara. - 15'000 Zuschauer. - SR Jug (SLO). - Tore: 73. Delarge (Maher) 1:0. 89. Erdal Kilicaslan (Umar) 2:0.

Osmanlispor: Karcemarskas; Vrsajevic, Numan Cürüksu, Prochakzka, Tiago Pinto; Mehmet Güven, Ndiaye; Delarge (74. Umar), Maher, Regattin (87. Erdal Kilicaslan); Webo (78. Rusescu).

Zürich: Vanins; Nef, Bangura, Kecojevic; Brunner (60. Sadiku), Sarr, Kukeli, Voser (77. Koné); Winter, Rodriguez; Cavusevic (67. Schönbächler).

Bemerkungen: Osmanli ohne Musa Cagiran (gesperrt), FCZ ohne Brecher, Kleiber, Buff (alle verletzt), Chiumiento, Yapi (beide nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 50. Rodriguez, 85. Schönbächler, 94. Kukeli (alle Foul) und Umar (Unsportlichkeit). 92. Pfostenschuss von Koné.

Gruppe L: Villarreal - Steaua Bukarest 2:1 (1:0). - Rangliste: 1. Osmanlispor Ankara 6/10 (10:7). 2. Villarreal 6/9 (9:8). 3. Zürich 6/6 (5:7). 4. Steaua Bukarest 6/6 (5:7).