Seit seinem Wechsel zu Ingolstadt im August war Florent Hadergjonaj entweder Ersatzspieler oder überzählig. Im achten Match, jenem gegen Dortmund, durfte der junge Aussenverteidiger aus dem Emmental endlich spielen. Just in jenem Match, in dem die das bisherige Schlusslicht aus dem Bayrischen beinahe für die wohl grösste Überraschung der noch jungen Saison gesorgt hätte. Der nach der Pause eingewechselte blutjunge Amerikaner Christian Pulisic hatte etwas dagegen. In der 91. Minute wendete er die Überraschung ab.

Die Dortmunder konnten indes nicht verbergen, dass sie in einer Minikrise stecken. Nach dem guten Saisonstart haben sie nun in drei Bundesliga-Spielen in Folge nur zwei Punkte geholt. Der 36-jährige Roman Weidenfeller, der für einmal anstelle von Roman Bürki im Tor stand, war nach weniger als 25 Minuten zweimal bezwungen. Doppeltorschütze für Ingolstadt war der frühere Thuner und Luzerner Dario Lezcano. Die flache Hereingabe zum 3:1 schlug Florent Hadergjonaj vom rechten Flügel. Für Lezcano waren es die Tore Nummern 2 und 3 in Deutschland.

Wie Hadergjonaj gab auch Steven Zuber das Saisondebüt - dies ebenfalls mit schönem Erfolg. Mit dem nach wie vor unbesiegten Hoffenheim errang Zuber als linker Mittelfeldspieler einen 3:0-Erfolg bei Bayer Leverkusen, dessen Bilanz im Mittelfeld der Tabelle nun negativ ist. Das 3:0 nach 60 Minuten erzielte Zuber persönlich. Er nutzte mit einem Flachschuss aus rund 20 Metern eine ungenügende Abwehr der Leverkusner. Im Unterschied zu Zuber war Fabian Schär bei den Hoffenheimern erneut nur Ersatz. Das Spiel wurde auch durch einen schon nach sechs Minuten ausgesprochenen Platzverweis gegen Leverkusens Internationalen Kevin Volland geprägt. Admir Mehmedi spielte bei Bayer auf eher ungewohnter Position im zentralen Mittelfeld.

Im Spitzenkampf zweier Mannschaften, die man eher nicht so weit vorne in der Tabelle erwartet hatte, setzte sich Hertha Berlin ohne den verletzten Fabian Lustenberger und ohne den gesperrten Valentin Stocker daheim gegen Köln 2:1 durch.

Wolfsburg kam auch im ersten Spiel unter Interimstrainer Valérien Ismaël nicht aus der Baisse heraus. Beim bescheidenen Darmstadt setzte es eine 1:3-Niederlage ab. Ricardo Rodriguez spielt für einmal in der Innenverteidigung statt auf der linken Seite. Der deutsch Meister von 2009 hat somit keines der letzten sieben Spiele gewonnen (3 Remis, 4 Niederlagen). Die Chancen der Wolfsburger wurden schon nach 23 Minuten durch eine Rote Karte gegen Jeffrey Bruma geschmälert.

Die Kurztelegramme

Hertha Berlin - 1. FC Köln 2:1 (1:0). - 60'576 Zuschauer. - Tore: 13. Ibisevic 1:0. 65. Modeste 1:1. 74. Stark 2:1. - Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Stocker (gesperrt) und Lustenberger (verletzt).

Darmstadt - Wolfsburg 3:1 (1:0). - 15'300 Zuschauer. - Tore: 25. Ben-Hatira 1:0. 60. Gomez 1:1. 68. Kleinheisler 2:1. 76. Sirigu 3:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Rodriguez, ohne Benaglio (Ersatz). 23. Rote Karte gegen Bruma (Wolfsburg).

Freiburg - Augsburg 2:1 (0:0). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 66. Philipp 1:0. 78. Petersen 2:0. 84. Halil Altintop 2:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz.

Ingolstadt - Dortmund 3:3 (2:0). - 15'200 Zuschauer. - Tore: 6. Cohen 1:0. 24. Lezcano 2:0. 59. Aubameyang 2:1. 60. Lezcano 3:1. 69. Ramos 3:2. 91. Pulisic 3:3. - Bemerkungen: Ingolstadt mit Hadergjonaj. Dortmund ohne Bürki (krank).

Leverkusen - Hoffenheim 0:3 (0:1). - 28'716 Zuschauer. - Tore: 15. Demirbay 0:1. 49. Wagner 0:2. 60. Zuber 0:3. - Bemerkungen: Leverkusen mit Mehmedi (bis 56.). Hoffenheim mit Zuber, ohne Schär (Ersatz) und Schwegler (verletzt). 6. Rote Karte gegen Volland (Leverkusen).

Resultate vom Samstag: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 0:3. Bayer Leverkusen - Hoffenheim 0:3. Hertha Berlin - 1. FC Köln 2:1. Ingolstadt - Borussia Dortmund 3:3. Darmstadt - Wolfsburg 3:1. SC Freiburg - Augsburg 2:1.

Rangliste: 1. Bayern München 7/17 (18:4). 2. Hertha Berlin 8/17 (14:9). 3. Hoffenheim 8/16 (16:10). 4. RB Leipzig 7/15 (12:5). 5. 1. FC Köln 8/15 (13:6). 6. Borussia Dortmund 8/14 (20:10). 7. Eintracht Frankfurt 8/14 (13:8). 8. SC Freiburg 8/12 (10:12). 9. Mainz 05 7/11 (14:12). 10. Borussia Mönchengladbach 7/11 (10:10). 11. Bayer Leverkusen 8/10 (11:12). 12. Augsburg 8/8 (7:11). 13. Darmstadt 8/8 (8:15). 14. Werder Bremen 7/7 (9:18). 15. Wolfsburg 8/6 (5:11). 16. Schalke 04 7/4 (7:11). 17. Ingolstadt 8/2 (7:17). 18. Hamburger SV 8/2 (2:15).