Für die Entscheidung für das Team mit dem Schweizer Mittelfeldspieler Remo Freuler war der Innenverteidiger Mattia Caldara besorgt. Der Abwehrchef, eines der grossen Verteidiger-Talente Italiens, traf zweimal (28./70.).

Caldara hatte vor wenigen Wochen einen Vertrag bei Juventus Turin unterschrieben. Womöglich bleibt er Atalanta aber noch bis Sommer 2018 erhalten; die Turiner dürften ihn ein Jahr an den Klub aus Bergamo ausleihen.

Das zweite Tor erzielte Atalanta sogar in Unterzahl, nachdem Mittelfeldregisseur Franck Kessie nach zwei Verwarnungen innerhalb von drei Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (67.).

Nach dem überraschenden Auswärtssieg liegt Atalanta als Vierter nur noch drei Punkte hinter Napoli zurück. Damit verschärft sich der Kampf um den Platz für die Champions-League-Playoffs: Am Sonntag könnte Inter Mailand mit einem Heimsieg gegen die zweitklassierte AS Roma zu Atalanta aufschliessen. Und am kommenden Wochenende kommt es in Rom zum Duell zwischen Roma und Napoli.

Weiteres Spiel vom Samstag: Juventus Turin - Empoli (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Juventus Turin 25/63 (53:17). 2. AS Roma 25/56 (54:22). 3. Napoli 26/54 (60:29). 4. Atalanta Bergamo 26/51 (42:26). 5. Inter Mailand 25/48 (40:24). 6. Lazio Rom 25/47 (44:29). 7. AC Milan 25/44 (36:29). 8. Fiorentina 25/40 (42:35). 9. Torino 25/35 (46:40). 10. Sampdoria Genua 25/34 (30:31). 11. Chievo Verona 25/32 (26:34). 12. Sassuolo 25/30 (35:41). 13. Udinese 25/29 (28:34). 14. Cagliari 25/28 (33:51). 15. Bologna 25/27 (23:38). 16. Genoa 25/25 (27:40). 17. Empoli 25/22 (15:35). 18. Palermo 25/14 (21:49). 19. Crotone 25/13 (20:43). 20. Pescara 25/12 (27:55).