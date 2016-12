"Um ehrlich zu sein, gab es Tage, an denen es mir schlecht ging. Aber dann konnte ich den Fokus auch schnell wieder darauf legen, auf den Platz zurückzukommen", so der 19-Jährige in einem Interview auf der Website seines Klubs Schalke 04. Neben einem Knöchelbruch erlitt Embolo einen Wadenbeinbruch sowie einen Innenband- und einen Syndesmosebandriss. Zwei Wochen zuvor hatte er bei Schalkes 4:0-Heimsieg gegen Mönchengladbach brilliert und seine ersten beiden Bundesliga-Tore erzielt.

"Als der Arzt mit mir geredet hat, habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie es jetzt weiter geht. Warum musste mir das passieren?" Er habe immer versucht, die Mannschaft zu unterstützen - ob mit Nachrichten, Anrufen oder Posts auf Instagram. "Ich wollte die Unterstützung, die ich erhalten habe, auch wieder zurückgeben", so Embolo.

Momentan verlaufe der Heilungsprozess sehr gut. "Ich bin sehr glücklich, die Physios sind sehr glücklich, und die Ärzte sind sehr glücklich." Wann der EM-Teilnehmer auf den Rasen zurückkehrt, ist gleichwohl unklar. Ein weiterer Arzttermin steht nächste Woche an.