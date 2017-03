Schon in der 4. Minute sorgte Matchwinner Pierre-Emerick Aubameyang für den ersten Dortmunder Treffer. Danach gerieten die Gastgeber phasenweise auch in Bedrängnis. Christian Pulisic (59.) und Aubameyang (61.) sorgten dann aber mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Aubameyang erhöhte in der 85. Minute noch auf 4:0.