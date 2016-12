Nach dem ersten Erfolg sieht der HSV erstmals in dieser Saison Licht am Ende des Tunnels. Der Rückstand auf den Barrage-Platz, belegt von Darmstadt, beträgt nur noch einen Punkt. Und selbst der rettende 15. Rang (Wolfsburg) ist nach einer Mini-Serie von drei Spielen ohne Niederlage und mit fünf Punkten nur noch drei Zähler entfernt.

Die Tore in Darmstadt schossen der Österreicher Michael Gregoritsch (30.), dem schon in der Woche zuvor im Derby gegen Werder Bremen zwei Treffer gelungen waren, sowie Matthias Ostrzolek, der in seiner dritten Saison das erste Tor überhaupt für den HSV erzielte.

Während die Torschützen letztlich im Mittelpunkt standen, hatte auch die Defensive um den Schweizer Johan Djourou ihren Anteil am Erfolg. Sie blieb erst zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Beim HSV zeigte sich in den letzten Wochen ein Aufwärtstrend. Bei Darmstadt dagegen zeigt die Formkurve in die andere Richtung. Das Team von Trainer Norbert Meier verlor in der Meisterschaft zum fünften Mal in Folge. Eingeleitet wurde diese Negativserie mit der Niederlage im Cup gegen den Viertligisten Astoria Walldorf.

Darmstadt - Hamburger SV 0:2 (0:1). - 17'400 Zuschauer. - Tore: 30. Gregoritsch 0:1. 90. Ostrzolek 0:2. - Bemerkung: HSV mit Djourou (verwarnt).

Rangliste: 1. RB Leipzig 13/33 (29:11). 2. Bayern München 13/30 (29:9). 3. Hertha Berlin 13/27 (22:13). 4. Hoffenheim 13/25 (25:14). 5. Eintracht Frankfurt 12/24 (18:10). 6. Borussia Dortmund 13/24 (31:15). 7. 1. FC Köln 13/22 (18:12). 8. Schalke 04 13/17 (18:15). 9. Bayer Leverkusen 13/17 (20:21). 10. Mainz 05 13/17 (23:25). 11. SC Freiburg 13/16 (17:25). 12. Augsburg 12/13 (10:14). 13. Borussia Mönchengladbach 13/13 (13:22). 14. Werder Bremen 13/11 (17:32). 15. Wolfsburg 13/10 (12:18). 16. Darmstadt 13/8 (11:26). 17. Hamburger SV 13/7 (10:27). 18. Ingolstadt 13/6 (10:24).