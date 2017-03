Urs Fischer ist gut gelaunt. Sehr sogar. Er beobachtet eine Übung seiner Spieler, bei der schnelle Entscheidungsfreudigkeit und das schnelle Fällen von Entscheiden gefragt sind. Immer wieder entscheidet sich der Eine oder Andere sich falsch. Gewisse bekommen die Trainingsstangen aus Versehen ins Gesicht. Statt Mitleid gibt es einen dummen Spruch. Die sitzen ohnehin locker. Die Stimmung ist noch lockerer.

Als Fischer rund zwei Stunden später im Medienzentrum sitzt, um im Vorfeld des nächsten Spiels Auskunft zu geben, ist die Stimmung noch immer gut. Wie gewohnt warnt Fischer vor dem nächsten Gegner, der am Samstag GC sein wird. Auch wenn die Zürcher turbulente Zeiten hinter sich haben, am letzten Wochenende den Trainer wechselten (Pierluigi Tami musste gehen, Carlos Bernegger hat übernommen), und auf Tabellenrang acht stehen.

GC hat einen Wissensvorsprung

Doch einen Punkt vergisst er zu erwähnen: GC hat einen Vorteil gegenüber allen anderen Super-League-Klubs. Seit Fischer im Sommer 2015 den FCB übernommen hat, haben nur die Grasshoppers im Joggeli gewinnen können. Zwei Mal sogar. Auch wenn es im Hinspiel eine 1:3-Niederlage für GC gab, sie wissen immerhin als einziges Team der Liga, wie man dem unter Fischer geführten FCB zuhause drei Punkte abknöpft.

Lausanne und Thun waren in dieser Saison nahe dran, schafften es aber nicht, weil der FCB jeweils in Extremis noch die Partie drehen beziehungsweise zumindest ausgleichen konnte.

Doch Fischer ist von solchen Statistiken selten beeindruckt. Für ihn gilt immer: "Wir müssen unser Spiel uns unseren Plan umsetzen." Bei einem Heimspiel umso mehr. Daher hat für ihn auch der Trainerwechsel beim morgigen Gegner keinen Einfluss auf die Planung. "Natürlich kann das immer etwas auslösen. Aber ich weiss auch nicht wie viel in der Kürzer der Zeit bewirkt werden kann."

Auch deshalb habe man sich wie immer aktuelle Bilder des Gegners angeschaut und diese der Mannschaft gezeigt. "Ich habe natürlich schon auch zurück geschaut, unter welchen System Carlos, als er Cheftrainer bei Luzern war, hat spielen lassen. Aber für die Mannschaft ist es wichtig, sich ein aktuelles Bild machen zu können von einzelnen Spielern, auf die sie treffen könnten."

Keine Rücksicht auf die Nati

Welche Spieler Fischer in die Startelf beordern wird, wollte er wie immer nicht preisgeben. So viel ist aber klar: Im Training waren alle dabei, ausser dem kürzlich am Knie operierten Kevin Bua. Germano Vailati (muskuläre Probleme) ist genauso wieder fit wie Marc Janko (musste das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Sion abbrechen), aber Vailati wird vorsichthalber noch nicht auf dem Matchblatt stehen.

Dass das Spiel gegen GC das letzte vor der Nati-Pause ist, wird ebenfalls keinen Einfluss haben. "Da kann ich keine Rücksicht nehmen. Wir wollen den achten Meistertitel in Serie, und darauf schauen wir."