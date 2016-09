Mutig wollte der FC Basel in London auftreten, sich nicht verstecken, sondern sich etwas zutrauen. Und dann lässt FCB-Trainer Urs Fischer mit einer Fünfer-Abwehr spielen, in einem 5-3-2, so defensiv wie noch nie. Mit Taulant Xhaka als eine Art Libero, meist ohne direkten Gegenspieler. Die Absicht von Fischer ist klar: Die Angriffe über die schnellen Flügel unterbinden. Aber ist das mutig? Ist es wirklich wirksam gegen die schnellen Flügel?

Nein, mutig mit Sicherheit nicht. Jedenfalls nicht so, wie es der FC Basel spielt. Fünf Verteidiger, meist auf einer Linie, tief stehend – das zeugt von sehr, sehr grossem Respekt vor der Offensive des Gegners. Um nicht zu schreiben: Angst. Und wirksam ist diese Taktik gestern auch nicht. Das Gleichgewicht beim FCB fehlt. Das Mittelfeld wirkt unterbesetzt. Weil fünf Spieler verteidigen und die zwei Stürmer zu wenig helfen können.

Die Verteidigung wirkt oft unkoordiniert, manchmal desorientiert. Was nicht erstaunen darf, schliesslich hat die Mannschaft noch nie in dieser Formation einen Ernstkampf bestritten. Und so überwinden die Gastgeber oft mit einem einzigen Pass gleich fünf Basler Verteidiger.

Die Gunners in Ballerlaune

Arsenal nimmt die Einladung dankend an. Immer wieder überlaufen die schnellen Angreifer die Basler Abwehr-Reihen. Schon in der 7. Minute mit dem ersten Torerfolg: Cazorla lanciert Sanchez, Balanta steht erst zu weit hinten und hebt das Offside auf. Dann kann er die Flanke nicht unterbinden, Walcott nickt ein. Arsenal-Jubel und mittendrin Granit Xhaka. Der gratuliert seinem Teamkollegen, hält sich aber vornehm zurück mit feiern.

Basel scheint sich danach für kurze Zeit zu fangen, kommt nach einem Zuffi-Eckball in der 15. Minute und dem anschliessenden Kopfball von Suchy sogar zu so etwas wie einer Torchance. Doch es ist ein kurzes Aufbäumen. Bald geht’s den Baslern wieder zu schnell: Walcott und Alexis Sanchez hebeln den FCB-Riegel in der 26. Minute mit einem Doppelpass aus, Vaclik kommt noch mit den Fingern dran, aber der Ball prallt vom Pfosten ins Tor – 2:0.

Arsène Wenger jubelt ausgelassen, Urs Fischer verwirft die Hände. Jetzt sind die Gunners so richtig in Baller-Laune, erspielen sich Chancen fast im Minuten-Takt. Basel kriegt kaum noch Luft. Eine Erlösung schon fast als der holländische Schiedsrichter Danny Makkelie zur Pause pfeift. Zuvor hat er den Gastgebern schon einen klaren Penalty verweigert, als Balanta in der 29. Minute Walcott umhaut. Einzig dem sehr starken haltenden Tomas Vaclik ist es zu verdanken, dass der FCB nicht mit vier oder gar fünf Toren hinten liegt. Zwölf Abschlüsse verzeichnet Arsenal da, sechs davon aufs Tor, zwei Tore. Basel bringt derweil keinen einzigen Schuss auf die Kiste.

Eine kleine Enttäuschung

Im selben Stil geht es nach der Pause weiter: Arsenal powert, blitzschnell, eine Ballberührung, maximal zwei, über links, über rechts: eine Klasse besser als der Schweizer Meister. Doch plötzlich stehen die Aussenverteidiger der Basler nicht mehr so tief. Und so ist Arsenal-Keeper David Ospina in der 63. Minute erstmals gefordert. Lang tankt sich über die rechte Seite durch, Bjarnason kriegt den Ball flach in die Mitte gespielt und zieht direkt ab – Ospina klärt mit den Fingerspitzen. Wenig später ist es wieder der Isländer, der frei zum Abschluss kommt, aber neben das Tor schiesst.

Dass Basel jetzt zur einen oder anderen Torchance kommt, liegt auch daran, dass Arsenal nicht mehr pausenlos powert. Der eingewechselte Sporar vergibt in der 88. Minute die wohl beste Gelegenheit für den Ehrentreffer. Doch es bleibt bei diesem 2:0.

Dann tauschen die Xhaka-Brüder die Trikots, ein Schulterklopfer, ein bisschen Trost von Granit für Taulant. Denn für den FCB ist es eine kleine Enttäuschung, auch wenn man keinen Sieg erwarten durfte. Schon in zwei Wochen können es die Basler besser machen. Gegen Paris St. Germain. Wiederum auswärts. Gegen einen ähnlich starken Gegner, der gestern Ludogorets auswärts mit 3:1 bezwang. Vorher können die Basler in der Meisterschaft und bei der Nationalmannschaft Mut tanken.

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker von Céline Feller: