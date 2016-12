Erneut stützte sich Chelsea auf eine sichere Defensive ab, die während zehn Siegen am Stück nur gerade zwei Tore zugelassen hat. In der Offensive richtete es in Sunderland Cesc Fabregas. Der spanische Routinier traf kurz vor der Pause mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Stoke City, bei dem Xherdan Shaqiri nach knapp einer Stunde ausgewechselt wurde, erreichte daheim gegen Southampton nur ein 0:0 und verbleibt mit einer leicht negativen Punktebilanz im Mittelfeld der Tabelle. Marko Arnautovic leistete Stoke mit einem schweren Foul einen Bärendienst. Der österreichische Internationale sah die Rote Karte, worauf die Einheimischen rund 70 Minuten in Unterzahl spielen mussten.

Liverpool holte dank einem 3:0-Sieg in Middlesbrough das zweitplatzierte Arsenal ein. Doppeltorschütze Adam Lallana und der junge Belgier Divock Origi, der zum 2:0 traf, bereiteten sich zwei der drei Treffer gegenseitig vor. In der Meisterschaft hat Lallana nunmehr sieben, Origi fünf Mal getroffen.

Telegramme

Sunderland - Chelsea 0:1 (0:1). - 41'008 Zuschauer. - Tor: 40. Fabregas 0:1.

Middlesbrough - Liverpool 0:3 (0:1). - 32'704 Zuschauer. - Tore: 29. Lallana 0:1. 60. Origi 0:2. 68. Lallana 0:3.

West Ham United - Burnley 1:0 (1:0). - 56'990 Zuschauer. - Tor: 45. Noble 1:0. - Bemerkungen: West Ham United ohne Fernandes (Ersatz). 45. Heaton (Burnley) hält Foulpenalty von Noble.

Crystal Palace - Manchester United 1:2 (0:1). - 25'547 Zuschauer. - Tore: 45. Pogba 0:1. 66. McArthur 1:1. 88. Ibrahimovic 1:2.

Manchester City - Watford 2:0 (1:0). - 54'000 Zuschauer. - Tore: 33. Zabaleta 1:0. 86. Silva 2:0.

Stoke City - Southampton 0:0. - 27'002 Zuschauer. - Bemerkungen: Stoke City bis 57. mit Shaqiri. Rote Karte: 23. Arnautovic (Stoke City/Foul).

Tottenham Hotspur - Hull City 3:0 (1:0). - 46'000 Zuschauer. - Tore: 14. Eriksen 1:0. 63. Eriksen 2:0. 74. Wanyama 3:0.

Resultate: Middlesbrough - Liverpool 0:3. Sunderland - Chelsea 0:1. West Ham United - Burnley 1:0. Crystal Palace - Manchester United 1:2. Manchester City - Watford 2:0. Stoke City - Southampton 0:0. Tottenham Hotspur - Hull City 3:0. West Bromwich Albion - Swansea City 3:1.

Rangliste: 1. Chelsea 16/40. 2. Liverpool 16/34. 3. Arsenal 16/34. 4. Manchester City 16/33. 5. Tottenham Hotspur 16/30. 6. Manchester United 16/27. 7. West Bromwich Albion 16/23. 8. Everton 16/23. 9. Southampton 16/21. 10. Bournemouth 16/21. 11. Watford 16/21. 12. Stoke City 16/20. 13. Burnley 16/17. 14. Leicester City 16/16. 15. West Ham United 16/16. 16. Crystal Palace 16/15. 17. Middlesbrough 16/15. 18. Swansea City 16/12. 19. Hull City 16/12. 20. Sunderland 16/11.