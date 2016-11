Arena war schon zwischen 1998 und 2006 für die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten verantwortlich gewesen. Als grössten Erfolg in jener Zeit hatte er die Viertelfinal-Qualifikation bei der WM 2002 in Japan und Südkorea verbuchen können. Nach seinem Abgang beim Verband war Arena als Klubcoach in der Major League Soccer tätig, zuletzt während gut acht Jahren bei den Los Angeles Galaxy.

Klinsmann war am Montag nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen in der WM-Qualifikation nach fünf Jahren entlassen worden. Die USA liegen in ihrer Gruppe nach Niederlagen gegen Mexiko (1:2) und Costa Rica (0:4) punktelos am Tabellenende.