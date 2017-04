Der Abgang von Mvogo zeichnete sich in den letzten Tagen ab, nachdem deutsche Medien konkret über die Bemühungen von RB Leipzig berichtet hatten. Obwohl Mvogo erst 22 Jahre alt ist, hat er für die Young Boys schon 115 Super-League- und 25 Europacup-Spiele absolviert. "Er hat sich über einen längeren Zeitraum bei YB etabliert und starke Leistungen gezeigt. Er hat in dieser Saison noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und ist nun bereit, im Sommer den Wechsel in die Bundesliga zu vollziehen", sagte YB-Sportchef Christoph Spycher.

Der Transfer von Mvogo auf die nächste Saison hin, macht für die Young Boys auch wirtschaftlich Sinn. Wie viel RB Leipzig, das sich mit grösster Wahrscheinlichkeit für die Champions League qualifizieren wird, an die Young Boys zahlt, ist zwar nicht bekannt. Doch da der Vertrag von Mvogo in Bern in einem Jahr ausgelaufen wäre, hätte der Torhüter 2018 ablösefrei wechseln können. Nun wird über eine Ablöse von rund 5 Millionen Franken spekuliert.