Jost ging an das erste Selektionstraining. Denn ein Team gab es eigentlich noch gar nicht. Weil die Mannschaft in der Vorsaison den Abstieg erst am letzten Spieltag verhinderte und in Tansania Jahresverträge üblich sind, wurde zu einem Probetraining geladen. Da durfte jeder kommen. Im Radio, TVund über Megafone auf Autos wurde in der Stadt auf den Event hingewiesen. Darum kam auch JEDER. «Einige hatten zwei Jahre nicht mehr Fussball gespielt, einige hatten keine Schuhe und einer war so unsportlich, den liessen wir nicht mal beim Aufwärmen mitmachen», erinnert sich Jost.

Weil die Spieler 200 Dollar pro Monat verdienen – was viel Geld ist –, wurde alles versucht. Natürlich feilschten Teilnehmer auch um einen Platz im Kader und liessen Beziehungen spielen: «Wir schickten Spieler nach Hause – und dann waren sie am Ende doch im Kader. Weil irgendjemand im Verein dies veranlasste.

Bei einem Spieler gab es gar eine Namensverwechslung. Wir wollten den einen William, bekamen dann aber einen anderen William, der kaum dreimal jonglieren konnte. Aber das Handgeld war schon bezahlt.»

Tim Jost, der deutsche Trainer bei Toto African in der Bildergalerie: