Die Schweizer lassen sich von der ungewöhnlich winzigen WM-Qualifikations-Bühne in Andorra nicht ablenken. Ihre Wortmeldungen sind unmissverständlich. Niemand zweifelt auch nur im Ansatz an der makellosen Fortsetzung ihres Parcours am Montag. Den mehrstündigen Bus-Trip von Barcelona nach Andorra la Vella haben die Spieler als Teil des Pendelns zwischen zwei komplett verschiedenen Schauplätzen betrachtet.

«Wir treten zu einem Länderspiel für die Schweiz an. Es ist egal, wo wir spielen, motivieren muss man niemanden», stellt Admir Mehmedi klar. Die Adaption an die provinziellen Verhältnisse im Fussball-Kleinstaat fällt dem Bundesliga-Profi nicht schwer. «Wir wollen nach Russland und müssen gewinnen.»

Im Duell mit der Weltnummer 203 wollen die Favoriten so früh wie möglich zur Zäsur ansetzen. «Wir müssen ein schnelles Tor erzielen», verlangt Trainer Vladimir Petkovic. Ansonsten sei in der Begegnung mit dem krassen Aussenseiter «viel Geduld und Respekt» gefragt.

In den letzten Tagen war im Kreis der Nationalmannschaft eine bemerkenswerte Sachlichkeit feststellbar. Keine Brennpunkte, keinerlei Diskussionen, trotz mehrerer Forfaits kaum Hektik. Erst am Tag des Transfers in den Süden keimten kurzzeitig ein paar Irritationen auf. Auslöser war ein Statement von Valon Behrami gegenüber einem Tessiner Radio-Journalisten, das zu seinen Ungunsten interpretiert wurde. Er habe offen zugegeben, eine Gelb-Sperre provoziert zu haben, war zu lesen.

Der spät verwarnte und in Andorra gesperrte Mittelfeldspieler erklärte im RSI-Interview zur taktischen Zeitverzögerung indes lediglich, es sei gut, «eine Pause zu haben, auch wegen des Kunstrasens, auf dem ich sehr leide.» Petkovic umdribbelte die Causa beim obligaten Rendez-vous mit den Medien elegant: «Behrami wird uns fehlen, das ist schade.» (sda)