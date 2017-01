Irgendwann im Jahr 2016 greift Roger Federer zum Telefon und wählt die Nummer von Rafael Nadal. «Ich wusste, dass er eine Tennis-Akademie eröffnet, und ich habe mir überlegt, was ich mir an seiner Stelle wünschen würde. Und meine Antwort war, dass ich hoffen würde, dass mein grösster Rivale mich anrufen würde und sagt: ‹Hey, brauchst du meine Hilfe? Ich bin hier.› Und genau das habe ich getan. Ich habe Rafa gesagt: ‹Du hast mich für einen Tag: Kinderklinik, Medienarbeit, Eröffnung, was auch immer», erzählt er.

Am 19. Oktober 2016 fliegt Federer für die Eröffnung von Nadals Akademie nach Mallorca. «Es war extrem berührend, mit ihm dort zu sein und zu sehen, wie viel Herzblut alle in das Projekt stecken», sagt Federer der «New York Times». Dass sie im Final der Australian Open, drei Monate später, am anderen Ende der Welt im Final des Australian Open zum neunten Mal in einem Grand-Slam-Final gegenüberstehen würden, schien damals utopisch. Federer ist am linken Knie verletzt, Nadal am Handgelenk, beide rekonvaleszent. Ein Schaukampf platzt.