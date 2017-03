Nachdem Meier im Vorbereitungscamp der Sharks am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt war, wurde er Mitte Dezember erstmals in die beste Liga der Welt berufen. Obwohl der Herisauer solide Leistungen zeigte und bei seinem Debüt gleich ein Tor erzielte, musste er am 17. Februar nach 26 Partien sowie drei Treffern und zwei Assists zurück in die AHL.

Dort lief es ihm zuletzt zwar nicht wunschgemäss, dennoch wurde er nun von San Jose befördert. Die Sharks treten in der Nacht auf Dienstag bei den Dallas Stars an.